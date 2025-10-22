Mostre concerti colazioni e brunch | Con Donizetti Off il teatro coinvolge la città
Bergamo. “Questa nuova rassegna rappresenta un’evoluzione naturale della missione della Fondazione Teatro Donizetti: diffondere la cultura musicale e teatrale in tutte le sue forme. L’obiettivo è quello di rendere il Donizetti la casa dei cittadini: per questo, ponendosi in dialogo con la città, vuole coinvolgere il pubblico più ampio possibile, non solo gli appassionati, attraverso un ricco e variegato programma di iniziative”. Così il presidente della Fondazione Teatro Donizetti, Giorgio Berta, illustra lo spirito che anima “Donizetti Off”, fitto palinsesto di appuntamenti che accompagnano il Donizetti Opera 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
#Cronaca #Cultura #EnoGastroNautaNews Autunno in Penisola Sorrentina: Cultura, Musica e Tradizione tra Mostre, Concerti e Feste - facebook.com Vai su Facebook
Concerti,talk,mostre e laboratori a ingresso gratuito:dal 10 al 12 ottobre la Garbatella e altri luoghi della città ospitano La Manifestival,il festival de @ilmanifesto, per raccontare di guerre, migrazioni e possibilità di una società più giusta. http://bit.ly/4mOa5xf - X Vai su X