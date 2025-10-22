Mostre Boccaccio Boccaccino al museo diocesano di Cremona

Tv2000.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al museo diocesano di Cremona è allestita una mostra dedicata a Boccaccio Boccaccino, pittore italiano noto per le Natività. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

