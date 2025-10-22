Mostra Restituzioni 2025 a Palazzo Esposizioni Roma il progetto di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico
Quadri e affreschi, ma anche oggetti particolari. Sono questi i soggetti della mostra “ Restituzioni 2025 ” che apre al pubblico a Palazzo Esposizioni Roma dal 28 ottobre al 18 gennaio 2026 e che espone le opere restaurate nell’ambito della XX edizione di Restituzioni. Un programma triennale di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale che Intesa Sanpaolo conduce da oltre 36 anni in collaborazione con il ministero della Cultura. L’obiettivo è ascoltare le esigenze dei territori per valorizzarne l’identità attraverso interventi di restauro che privilegino l’effettiva necessità e urgenza del ripristino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
