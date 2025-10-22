Mostra fotografica ' Namaste'
Un momento conviviale per inaugurare la mostra di Emanuele Carpenzano, condividere riflessioni con il critico fotografico Pippo Pappalardo e brindare insieme durante un aperitivo con l’artista. In questa occasione sarà anche presentato e distribuito il catalogo della mostra, che documenta il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Questa mattina è stata inaugurata la mostra fotografica itinerante “Esposte”, un progetto artistico e sociale, ospitato nell’atrio di Palazzo di Città e realizzato da Leggeredizioni APS con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso pu - facebook.com Vai su Facebook
La mostra fotografica “La #salutementale, oggi” alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea a Roma fino al 12/10 (domenica 5 ingresso gratuito) Info http://salutementale.net/romens-2025. #psicologia #fotografia http://rainews.it/video/2025/10/ro - X Vai su X