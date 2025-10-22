Mostra dell' Artigianato 2025

L'artigianato torna protagonista tra Lecco e Como. Dal 30 ottobre al 3 novembre Lariofiere ospita la 52esima edizione della Mostra Mercato Artigianato, l'evento più longevo e identitario del centro espositivo erbese. Organizzata da Fondazione Lariofiere, Confartigianato Imprese Como e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it