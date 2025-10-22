Moschea senza autorizzazione arriva la municipale e sequestra l' edificio

Napolitoday.it | 22 ott 2025

Una moschea multipiano, un complesso di circa 150 metri quadrati per livello con aree esterne adibite a parcheggio e spazi di preghiera, è stato sequestrato dalla polizia municipale di Palma Campania per utilizzo difforme dalla destinazione d’uso.L’intervento, scattato dopo due mesi di indagini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

