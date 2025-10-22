Mosca gela il tycoon | No alla tregua in Ucraina Salta il vertice di Budapest

Quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marta Ottaviani ROMA Il presidente americano Donald Trump si trova stretto fra due fuochi, mentre il premier ungherese Viktor Orban deve dire addio ai sogni di gloria di ospitare a Budapest l’incontro tra il tycoon e Vladimir Putin. La Russia, come spesso accade in questi casi, dà la colpa all’ Unione Europea. Ma la realtà è che con gli Stati Uniti l’accordo non c’è. Da parte di Washington, il piano era partire da un cessate il fuoco con la linea del fronte congelata, per poi passare a un negoziato che si preannunciava lungo e complicato. Dal Cremlino, però, è arrivato un netto niet. L’incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov (foto sopra) è, al momento, "congelato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mosca gela il tycoon no alla tregua in ucraina salta il vertice di budapest

© Quotidiano.net - Mosca gela il tycoon: "No alla tregua in Ucraina". Salta il vertice di Budapest

Scopri altri approfondimenti

mosca gela tycoon noMosca gela il tycoon: "No alla tregua in Ucraina". Salta il vertice di Budapest - Trump: "Non voglio sprecare un incontro, ma Putin e Zelensky vogliono la pace". Scrive quotidiano.net

Mosca chiude a Trump: "No al vertice a tre". Il tycoon: "Non informato sui raid in Siberia" - Donald Trump si dice aperto ad un incontro a tre con Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin in Turchia, mentre una delegazione ucraina arriva a Washington per discutere del sostegno militare americano e ... Scrive ilgiornale.it

Acquista da 0.7€/sett - Il Wsj esorta il presidente Usa: «Li dia a Kiev per una pace più rapida». Segnala lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Mosca Gela Tycoon No