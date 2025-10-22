Mosaico di Porta Adriana Donati Viva Ravenna | Sia valorizzato come patrimonio permanente della città
Il gruppo consiliare Viva Ravenna ha depositato in Comune una mozione per chiedere che il mosaico pavimentale di Nicola Montalbini, recentemente inaugurato sotto Porta Adriana in occasione della Biennale del Mosaico e della Notte d'Oro, "venga preservato e valorizzato come patrimonio permanente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
E che la IX Biennale del Mosaico a Ravenna abbia inizio….. Vi aspetto domani sera, venerdì 17, alle 21 a Porta Adriana per l'inaugurazione de “IL PAVIMENTO”, progettato e realizzato dall’artista Nicola Montalbini, a cura di Eleonora Savorelli e Daniele Torce - facebook.com Vai su Facebook
Adoro i dettagli dell'ingresso laterale di Santa Maria in Aracoeli... Il mosaico sopra la porta si pensa sia opera di Pietro #Cavallini (1259 - c.1330) #Roma - X Vai su X
Viva Ravenna: “Porta Adriana e il mosaico di Montalbini vanno valorizzati” - “Il gruppo consiliare Viva Ravenna ha depositato in Comune una mozione per chiedere che il mosaico pavimentale di Nicola Montalbini, recentemente inaugurato sotto Porta Adriana in occasione della Bien ... Scrive ravennawebtv.it
Il miracolo di Porta Adriana - In questi giorni, va detto, sta succedendo qualcosa di inedito in città, grazie al mosaico pavimentale di Nicola Montalbini a Porta Adriana. Lo riporta ravennaedintorni.it
Al CISIM di Lido Adriano e all’Edicola di Porta Adriana le nuove tappe di Synapse per la Biennale del Mosaico - Prosegue il percorso di Synapse, mostra diffusa a cura di Pietro Marini nell’ambito della IX Biennale del Mosaico Contemporaneo di Ravenna, che mette in ... Si legge su ravennanotizie.it