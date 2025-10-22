Mosaico di Porta Adriana Donati Viva Ravenna | Sia valorizzato come patrimonio permanente della città

Ravennatoday.it | 22 ott 2025

Il gruppo consiliare Viva Ravenna ha depositato in Comune una mozione per chiedere che il mosaico pavimentale di Nicola Montalbini, recentemente inaugurato sotto Porta Adriana in occasione della Biennale del Mosaico e della Notte d'Oro, "venga preservato e valorizzato come patrimonio permanente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

