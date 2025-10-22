Mosaico di Porta Adriana Donati Viva Ravenna | Sia valorizzato come patrimonio permanente della città
Il gruppo consiliare Viva Ravenna ha depositato in Comune una mozione per chiedere che il mosaico pavimentale di Nicola Montalbini, recentemente inaugurato sotto Porta Adriana in occasione della Biennale del Mosaico e della Notte d'Oro, "venga preservato e valorizzato come patrimonio permanente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Grande successo per il tappeto in mosaico a Porta Adriana, Viva Ravenna: “Mantenerlo e valorizzarlo” - X Vai su X
"Il mosaico di Porta Adriana deve rimanere" - L’opera pavimentale, concepita come temporanea per la Biennale, sarà trasferita. Secondo msn.com
Donati (Viva Ravenna): “Porta Adriana e il mosaico di Montalbini vanno valorizzati” - Il gruppo consiliare Viva Ravenna ha depositato in Comune una mozione per chiedere che il mosaico pavimentale di Nicola Montalbini, recentemente ... Segnala ravennanotizie.it
Il miracolo di Porta Adriana - In questi giorni, va detto, sta succedendo qualcosa di inedito in città, grazie al mosaico pavimentale di Nicola Montalbini a Porta Adriana. Riporta ravennaedintorni.it