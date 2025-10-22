Morto in moto a 19 anni | a Japigia l' ultimo saluto ad Alessandro

Le magliette con la sua foto, indossate da familiari e amici, la bara bianca davanti all'altare, la chiesa affollata, il silenzio e la commozione. All'esterno, le moto di chi con lui condivideva la stessa passione per le due ruote. Japigia si stringe nel dolore, per l'ultimo saluto ad Alessandro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

