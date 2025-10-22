Morto Giancarlo Pensa storico imprenditore di Valmadrera

Leccotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso mercoledì 22 ottobre, all’età di 89 anni, Giancarlo Pensa, noto imprenditore di Valmadrera. Insieme ai fratelli aveva guidato per anni la storica azienda di famiglia, oggi portata avanti con impegno dai figli Marco e Fabrizio. Pensa lascia la moglie Savina, i figli Marco e Fabrizio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

morto giancarlo pensa storicoAddio a Giancarlo Pensa, figura storica dell’imprenditoria valmadrerese - È scomparso oggi, mercoledì 22 Ottobre, all'età di 89 anni, Giancarlo Pensa, storico imprenditore che con i fratelli ha ... Riporta resegoneonline.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Giancarlo Pensa Storico