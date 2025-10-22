Morto Giancarlo Pensa storico imprenditore di Valmadrera

È scomparso mercoledì 22 ottobre, all’età di 89 anni, Giancarlo Pensa, noto imprenditore di Valmadrera. Insieme ai fratelli aveva guidato per anni la storica azienda di famiglia, oggi portata avanti con impegno dai figli Marco e Fabrizio. Pensa lascia la moglie Savina, i figli Marco e Fabrizio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it