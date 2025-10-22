Morti a pochi minuti di distanza l’addio al consigliere FdI Rambelli e mamma

Bagnacavallo, 22 ottobre 2025 – Continuano a susseguirsi le manifestazioni di cordoglio per la morte del consigliere di Fratelli d’Italia di Bagnacavallo Gianfranco Rambelli, e dell’anziana madre Anna Luisa Baldini, scomparsi a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra nella tarda serata di venerdì scorso. Chiunque vorrà rendere omaggio, dalle 7.30 di questa mattina, le salme di Gianfranco Rambelli e della madre Anna Luisa Baldini saranno esposte nella camera mortuaria di Lugo in attesa del funerale programmato per domattina. Il corteo funebre partirà alle 10 dalla camera mortuaria di Lugo alla volta dell’antica Pieve di San Pietro in Sylvis di Bagnacavallo dove si svolgerà la cerimonia delle esequie a cui sono attese tante persone tra amici e compagni di partito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morti a pochi minuti di distanza, l’addio al consigliere FdI Rambelli e mamma

