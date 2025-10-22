Morte di un neonato all’ospedale di Galatina | a processo due medici e un’ostetrica

GALATINA – Si va a processo per la morte di un neonato avvenuta il 27 agosto 2020 allospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina. Nei giorni scorsi, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Lecce Angelo Zizzari ha rinviato a giudizio due medici e un’ostetrica del reparto di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

