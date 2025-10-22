Mortal Kombat 2 | l’uscita in sala anticipata di una settimana

Il ritorno al Netherrealm avverrà prima del previsto grazie a un nuovo aggiornamento di Mortal Kombat 2. Il prossimo capitolo dell’adattamento live-action dell’iconica serie di videogiochi di combattimento dovrebbe riprendere poco dopo la fine del reboot di Mortal Kombat del 2021, in cui Sonya Blade, Jax e Cole Young decidono di creare una nuova squadra di combattenti del Regno Terrestre, in particolare Johnny Cage. Con volti nuovi e di ritorno, tra cui Karl Urban nei panni di Cage e Martyn Ford in quelli di Shao Kahn, Mortal Kombat 2 era originariamente previsto per il 24 ottobre 2025, ma ha subito un cambiamento a sorpresa nei suoi piani, essendo stato posticipato a maggio 2026. 🔗 Leggi su Cinefilos.it