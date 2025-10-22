Mortal Kombat 2 | Il film cambia ancora data d’uscita

Mortal Kombat 2, l’atteso nuovo film ispirato ai famosi videogames Midway, ha cambiato nuovamente la data d’uscita. Dopo un primo cambiamento che ha spinto l’uscita da ottobre 2024 al 15 maggio 2026, la Warner Bros ha deciso di cambiare nuovamente la data all’8 maggio, ovvero una settimana prima. La scelta, seppur minima, sembrerebbe avvenuta per offrire al film Mortal Kombat 2 maggior spazio al botteghino prima dell’uscita nelle sale di The Mandalorian and Grogu, fissata da tempo al 22 maggio 2026. In aggiunta alla notizia, Deadline ha cercato di motivare la scelta così: “ Perché un sequel tanto atteso viene spostato all’anno prossimo dopo aver ottenuto un record di visualizzazioni per un trailer in prima visione (107 milioni di visualizzazioni globali)? Proprio così: il sequel diretto da Simon McQuoid è destinato a ottenere molto di più a metà maggio rispetto a rimanere nell’affollata fascia oraria di fine ottobre, dove sono disponibili il film di Jeremy Allen White su Bruce Springsteen, “Springsteen Deliver Me From Nowhere” della 20th Century Studios, e il prossimo lungometraggio di Colleen Hoover, “Regretting You” della Paramount “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

