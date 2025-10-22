Mortal Kombat 2 | Il film cambia ancora data d’uscita
Mortal Kombat 2, l’atteso nuovo film ispirato ai famosi videogames Midway, ha cambiato nuovamente la data d’uscita. Dopo un primo cambiamento che ha spinto l’uscita da ottobre 2024 al 15 maggio 2026, la Warner Bros ha deciso di cambiare nuovamente la data all’8 maggio, ovvero una settimana prima. La scelta, seppur minima, sembrerebbe avvenuta per offrire al film Mortal Kombat 2 maggior spazio al botteghino prima dell’uscita nelle sale di The Mandalorian and Grogu, fissata da tempo al 22 maggio 2026. In aggiunta alla notizia, Deadline ha cercato di motivare la scelta così: “ Perché un sequel tanto atteso viene spostato all’anno prossimo dopo aver ottenuto un record di visualizzazioni per un trailer in prima visione (107 milioni di visualizzazioni globali)? Proprio così: il sequel diretto da Simon McQuoid è destinato a ottenere molto di più a metà maggio rispetto a rimanere nell’affollata fascia oraria di fine ottobre, dove sono disponibili il film di Jeremy Allen White su Bruce Springsteen, “Springsteen Deliver Me From Nowhere” della 20th Century Studios, e il prossimo lungometraggio di Colleen Hoover, “Regretting You” della Paramount “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Centro WTKX e Csain Calabria presentano: MORTAL KOMBAT sabato 20 dicembre incontri amatoriali adulti, ragazzi e bambini: MMA, boxe, grappling San Marco Argentano Scalo,.via A. De Gasperi 224 - facebook.com Vai su Facebook
Ghostface Incubo e Kitana MK II si uniscono a Mortal Kombat Mobile #trailer - X Vai su X
Mortal Kombat 2, il film rinviato di nuovo - Mortal Kombat II avrà una settimana esclusiva nelle sale Imax a maggio, prima dell'uscita prevista da Warner Bros. Secondo msn.com
Mortal Kombat 2: Release Date, Cast, Story & More - Mortal Kombat 2 is scheduled to be released in May 2026 and here's everything we know about the sequel so far. Lo riporta beebom.com
Mortal Kombat 2, Ed Boon: "Quando ho visto la scena iniziale, ho pianto..." - Il creatore del franchise di Mortal Kombat ha svelato la sua reazione alla prima scena del nuovo attesissimo film. Come scrive cinema.everyeye.it