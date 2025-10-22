Mortadella Day 2025 | la Regina Rosa del gusto celebra il suo legame con il cinema
Buon compleanno Mortadella Bologna IGP! Il 24 ottobre torna il Mortadella Day.. In questa data si celebra l’anniversario del celebre Bando emanato nel 1661 dal Cardinal Farnese, che per la prima volta stabilì le regole ufficiali per la produzione della Mortadella Bologna – un antesignano dell’attuale Disciplinare IGP. Giunto alla sua XIII edizione, l’evento celebra la giornata dedicata al salume simbolo di Bologna e della convivialità italiana. La Mortadella Bologna IGP come Regina Rosa dei Salumi. Come una vera e propria diva del cinema italiano e della gastronomia, capace di unire gusto, cultura e spettacolo in un omaggio al “buon vivere” e alla creatività che da sempre contraddistinguono il nostro Paese. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Fine stagione, ma il trono resta suo La The King of Mortadella si conferma la regina dei vostri cuori (e dei vostri stomaci) Fiordilatte, burrata, pistacchio e tanta, tanta mortadella: un mix degno di un applauso… o di una riverenza : @netkarpet_agency - facebook.com Vai su Facebook
Mortadella Bologna IGP celebra il legame col cinema - Il 24 ottobre torna il Mortadella Day, evento che celebra l’anniversario del celebre Bando del 1661 emanato dal Cardinal Farnese, primo documento ufficiale che fissò le regole di produzione della mort ... Lo riporta foodaffairs.it
I 364 anni della mortadella festeggiati alla Festa del Cinema di Roma - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Si legge su primapress.it
MORTADELLA DAY: BOLOGNA CELEBRA LA REGINA DEGLI INSACCATI - Grande festa oggi a Bologna con la seconda edizione del “Mortadella day”, l’evento che il Consorzio Mortadella Bologna ha deciso di organizzare per celebrare il compleanno della regina degli insaccati ... Da tvqui.it