Buon compleanno Mortadella Bologna IGP! Il 24 ottobre torna il Mortadella Day.. In questa data si celebra l’anniversario del celebre Bando emanato nel 1661 dal Cardinal Farnese, che per la prima volta stabilì le regole ufficiali per la produzione della Mortadella Bologna – un antesignano dell’attuale Disciplinare IGP. Giunto alla sua XIII edizione, l’evento celebra la giornata dedicata al salume simbolo di Bologna e della convivialità italiana. La Mortadella Bologna IGP come Regina Rosa dei Salumi. Come una vera e propria diva del cinema italiano e della gastronomia, capace di unire gusto, cultura e spettacolo in un omaggio al “buon vivere” e alla creatività che da sempre contraddistinguono il nostro Paese. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Mortadella Day 2025: la Regina Rosa del gusto celebra il suo legame con il cinema