Morta Luciana Ronchi accoltellata in strada arrestato l' ex marito Luigi Morcaldi | era fuggito al parco Nord tradito dallo smartphone

Leggo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. In gravissime condizioni all'arrivo. 🔗 Leggi su Leggo.it

