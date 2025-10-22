Morta Luciana Ronchi accoltellata in strada arrestato l' ex marito Luigi Morcaldi | era fuggito al parco Nord tradito dallo smartphone

E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. In gravissime condizioni all'arrivo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Morta Luciana Ronchi accoltellata in strada, arrestato l'ex marito Luigi Morcaldi: era fuggito al parco Nord, tradito dallo smartphone

