Morta Luciana Ronchi accoltellata in strada arrestato l' ex marito Luigi Morcaldi | era al parco Nord tradito dallo smartphone

Leggo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. In gravissime condizioni all'arrivo. 🔗 Leggi su Leggo.it

morta luciana ronchi accoltellata in strada arrestato l ex marito luigi morcaldi era al parco nord tradito dallo smartphone

© Leggo.it - Morta Luciana Ronchi accoltellata in strada, arrestato l'ex marito Luigi Morcaldi: era al parco Nord, tradito dallo smartphone

Argomenti simili trattati di recente

morta luciana ronchi accoltellataÈ morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito è accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Lo riporta fanpage.it

morta luciana ronchi accoltellataÈ morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata al volto dall’ex marito a Milano - I soccorsi e il ricovero in ospedale non sono serviti: troppo gravi le ferite provocate da Luigi Morcaldi, che poi è fuggito. ilgiorno.it scrive

morta luciana ronchi accoltellataMorta Luciana Ronchi accoltellata in strada, arrestato l'ex marito Luigi Morcaldi: era al parco Nord, tradito dallo smartphone - E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Morta Luciana Ronchi Accoltellata