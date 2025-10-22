Morta la donna accoltellata in strada arrestato l' ex marito Luigi Morcaldi | era al parco Nord tradito dallo smartphone

E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. In gravissime condizioni all'arrivo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Morta la donna accoltellata in strada, arrestato l'ex marito Luigi Morcaldi: era al parco Nord, tradito dallo smartphone

È morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata al volto dall’ex marito a Milano - Milano, 22 ottobre 2025 – È morta la donna di 62 anni, Luciana Ronchi, che questa mattina è stata accoltellata dall’ex marito, Luigi Morcaldi di 64 anni, poco prima delle 10 di oggi, mercoledì 22 ... Lo riporta ilgiorno.it

Donna accoltellata in strada a Milano, preso l'ex marito - Fermato dagli agenti della Polizia locale Luigi Morcaldi, 62 anni, sospettato del grave ferimento della ex moglie in via Grassini a Milano stamani. laprovinciapavese.gelocal.it scrive

Donna accoltellata a Milano, è gravissima in ospedale: caccia all’ex marito. “Non sopportava di vederla felice” - Agguato in via Grassini, a Bruzzano, poi la fuga in scooter: la 62enne aggredita in un parcheggio, rincorsa e colpita più volte al volto. Riporta ilgiorno.it