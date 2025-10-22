Morta la donna accoltellata a Milano preso l’aggressore

E’ morta all’ospedale Niguarda, dov’è stata operata d’urgenza per ferite gravi a collo, torace e addome, la donna di 59 anni accoltellata oggi 22 ottobre in via Grassini a Milano. La polizia locale ha fermato l’ex marito di 62 anni, rintracciato nel Parco Nord dopo che aveva spento il cellulare per nascondersi. L’uomo è ora . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

