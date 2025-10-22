Morta dopo la caduta in montagna l' ultimo saluto alla professoressa Monica Ducoli
Ha affrontato con coraggio il peggioramento del quadro clinico e la prognosi infausta e irreversibile, e fino all’ultimo ha pensato agli altri. Monica Ducoli, 58 anni, ha scelto di interrompere le cure intensive – come fanno sapere i familiari – e di donare i propri organi dopo che le sue. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
