Morì a 10 anni nell' esplosione del camper pm chiede il processo del papà per omicidio colposo

C’è una svolta nell’inchiesta relativa alla tragedia accaduta sulla spiaggia di Bados, in Sardegna, dove Samuel Imbuzzan, un bambino di 10 anni, era morto il 31 agosto del 2023 a seguito di un incendio divampato nel camper sul quale il piccolo stava riposando. La pm della Procura di Tempio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

