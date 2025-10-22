Monza il 6 novembre la cena di gala a sostegno della ricerca sulla depressione promossa dall' Associazione Amici del Campus Bio-Medico
L’iniziativa, organizzata con l’Associazione Antonio Danile, finanzia i progetti del Policlinico Universitario per la prevenzione e cura della depressione, con focus sulla stimolazione magnetica transcranica La solidarietà torna al centro della scena a Monza con la cena di beneficenza in prog. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
