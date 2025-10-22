Monza auto investe un pedone di 71 anni in via Borsa a Monza | è grave
Monza, 22 ottobre 2025 – Un uomo di 71 anni è stato investito in via Emilio Borsa a Monza. È successo alle 19.20 di questa sera mercoledì 22 ottobre. Secondo una prima ricostruzione del fatto, l'uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto condotta da una 45enne, che si è subito fermata. L'allarme è scattato per un intervento in codice rosso e sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa Italiana di Monza e Brianza. I soccorritori hanno confermato la gravità delle condizioni del pedone come codice rosso e stanno procedendo con le prime cure sul posto prima del trasporto dell'anziano al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
