Monza auto investe un pedone di 71 anni in via Borsa a Monza | è grave

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza, 22 ottobre 2025 –  Un uomo di 71 anni è stato investito in via Emilio Borsa a Monza. È successo alle 19.20 di questa sera mercoledì 22 ottobre. Secondo una prima ricostruzione del fatto, l'uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto condotta da una 45enne, che si è subito fermata. L'allarme è scattato per un intervento in codice rosso e sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa Italiana di Monza e Brianza. I soccorritori hanno confermato la gravità delle condizioni del pedone come codice rosso e stanno procedendo con le prime cure sul posto prima del trasporto dell'anziano al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

monza auto investe un pedone di 71 anni in via borsa a monza 232 grave

© Ilgiorno.it - Monza, auto investe un pedone di 71 anni in via Borsa a Monza: è grave

Altri contenuti sullo stesso argomento

monza auto investe pedoneMonza, auto investe un pedone di 71 anni in via Borsa a Monza: è grave - Monza, 22 ottobre 2025 – Un uomo di 71 anni è stato investito in via Emilio Borsa a Monza. Segnala ilgiorno.it

monza auto investe pedoneInveste un pedone con un’auto rubata e scappa: espulso un 40enne - Non si poteva certo fermare a lasciare i propri dati e men che meno a fornire aiuto alla persona che aveva urtato. Si legge su giornaledibrescia.it

Investe pedone con l’auto e poi scappa - 30 una donna è stata denunciata per fuga ed omissione di soccorso: si tratta di una forlivese 80enne che alla guida di una Panda colpiva una ... Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Monza Auto Investe Pedone