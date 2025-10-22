Montemarciano dalla Regione 90mila euro per migliorare l' efficientamento energetico
MONTEMARCIANO – La Regione Marche ha stanziato 90mila euro per l’illuminazione pubblica del comune di Montemarciano. Per la precisione la somma, derivata da un assestamento del bilancio triennale di previsione, sarà utile a finanziare un progetto di efficientamento.A darne comunicazione è stata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
