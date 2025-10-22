Montecastrilli Riccardo Aquilini | Costo effettivo del servizio mensa ridotto Trovata una forma di sostegno per le famiglie
Il sindaco di Montecastrilli Riccardo Aquilini è intervenuto – sui propri canali social - per aggiornare la comunità sui costi della mensa scolastica. Nelle scorse settimane i gruppi consiliari di opposizione avevano presentato un’interrogazione congiunta, per chiedere dei chiarimenti sul costo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Prima Edizione della mostra mercato di Confartigianato Terni “Spazio Casa” 31 Maggio - 1 - 2 Giugno 2024 - Centro Fieristico di Montecastrilli - PROGRAMMA - facebook.com Vai su Facebook