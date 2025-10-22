Montalto di Castro il Pd vuole chiarezza sui fondi dal fotovoltaico | Tante risorse pochi risultati

Viterbotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il circolo del Partito democratico di Montalto di Castro accende i riflettori sull’utilizzo delle risorse derivanti dalle installazioni fotovoltaiche nel territorio comunale, tra i più interessati della Tuscia per numero di impianti realizzati e in corso di costruzione.In una nota diffusa, il Pd. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

montalto castro pd vuoleMontalto Uffugo, il Pd insieme a D’Ignazio all’analisi del voto delle elezioni regionali - Il Pd di Montalto Uffugo riparte dall'analisi del voto per le elezioni regionali sviscerando le dinamiche che hanno portato alla sconfitta ma pone le basi anche per una strategia di rilancio e radicam ... Riporta montaltouffugonline.it

Montalto di Castro, 17enne scava una buca e muore sepolto dalla sabbia - Un giovane di 17 anni è morto sepolto dalla sabbia dopo aver scavato una buca profonda di circa un metro e mezzo. Come scrive tg24.sky.it

Morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo - Il dramma si è consumato a Montalto di Castro (Viterbo) nel pomeriggio di giovedì 10 luglio. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Montalto Castro Pd Vuole