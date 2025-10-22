Montalto di Castro il Pd vuole chiarezza sui fondi dal fotovoltaico | Tante risorse pochi risultati

Il circolo del Partito democratico di Montalto di Castro accende i riflettori sull’utilizzo delle risorse derivanti dalle installazioni fotovoltaiche nel territorio comunale, tra i più interessati della Tuscia per numero di impianti realizzati e in corso di costruzione.In una nota diffusa, il Pd. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giornata della Spirometria! Mercoledì 23 ottobre | 09:00–13:00 Farmacia Comunale – Montalto di Castro Controlla la salute dei tuoi polmoni con un esame semplice, veloce e indolore! Perfetto per chi fuma o ha smesso da poco, per chi soffre di asma, al Vai su Facebook

Montalto di Castro, Complesso monumentale San Sisto, Via Tirrenia, 01014. Venerdì 10 ottobre 2025, ore 18:00. Presentazione del volume FRANCESCO GIRO. POESIE, Gangemi Editore - X Vai su X

Montalto Uffugo, il Pd insieme a D’Ignazio all’analisi del voto delle elezioni regionali - Il Pd di Montalto Uffugo riparte dall'analisi del voto per le elezioni regionali sviscerando le dinamiche che hanno portato alla sconfitta ma pone le basi anche per una strategia di rilancio e radicam ... Riporta montaltouffugonline.it

Montalto di Castro, 17enne scava una buca e muore sepolto dalla sabbia - Un giovane di 17 anni è morto sepolto dalla sabbia dopo aver scavato una buca profonda di circa un metro e mezzo. Come scrive tg24.sky.it

Morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo - Il dramma si è consumato a Montalto di Castro (Viterbo) nel pomeriggio di giovedì 10 luglio. Come scrive ilmattino.it