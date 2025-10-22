Montalbano in replica leader della serata Gerry Scotti non lo ferma nessuno

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti raggiungere una media di 2.783.000 spettatori pari al 16.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece raccolto il 13.8% della platea pari a una media di 2.160.000 individui all'ascolto. Su Italia1 Le Iene presentano Inside - dedicato al caso di Garlasco - aggiudica una media di 1.358.000 teste pari al 10.6% di share. Su Rai2 Freeze - Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales chiude con un netto di 429.000 persone all'ascolto pari al 2.

