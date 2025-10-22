Monster Building di Hong Kong alla scoperta del condominio più grande del mondo
Pochi chilometri quadrati a disposizione, ma anche l’incredibile capacità di sfruttarli nel migliore dei modi. Hong Kong è celebre soprattutto per la sua sensazionale densità abitativa, oltre che per gli edifici che la caratterizzano e che spesso sfidano qualsiasi legge. Nonostante lo spazio. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Monsterland Halloween Festival Autodromo di Imola Venerdì 31 Ottobre 2025 Dalle ore 18:00 alle ore 05:00 L’Halloween Festival più grande d’Europa si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Per il suo 15° anniversario, Monsterland approda Vai su Facebook