Sarà l’arcivescovo Erio Castellucci a presiedere la veglia missionaria che domani sera alle 20.45, nella chiesa nuova di San Felice sul Panaro, aprirà la ‘missione popolare’, rivolta in particolare a giovani, sposi e mondo del volontariato, promossa dalle parrocchie di San Felice, Rivara e San Biagio e allargata a tutto il vicariato della Bassa modenese. Missionari non sono soltanto coloro che partono per terre lontane per annunciare la Parola e il Vangelo: la ‘missione’ sanfeliciana, che si terrà fino a domenica e sarà animata dai padri Paolini, dimostrerà come anche nelle nostre città e nei nostri paesi sia possibile e necessario accogliere un messaggio di fede e di speranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monsignor Castellucci apre la ’missione popolare’