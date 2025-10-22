Monica Guerritore | Invecchiando voglio sembrare bella tosta agguerrita e piena di lavoro Probabilmente voglio sembrare quella che sono | un’attrice

L'attrice debutta alla regia cinematografica con Anna, presentato alla Festa del Cinema di Roma, che racconta i momenti bui di Anna Magnani. Ma della grande Nannarella coglie anche l'ostinazione di non corrispondere mai a nessun modello. E alle ragazze dice: «Ricordatevi che siete uniche». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Monica Guerritore: «Invecchiando voglio sembrare bella, tosta, agguerrita e piena di lavoro. Probabilmente voglio sembrare quella che sono: un’attrice»

