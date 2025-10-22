Alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato Anna, il primo film scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritore, un tributo intenso e personale alla leggendaria Anna Magnani. Due donne, due attrici, due destini legati dall’arte e dal desiderio di libertà: da un lato la Magnani, simbolo indiscusso del cinema neorealista e volto amato in tutto il mondo; dall’altro la Guerritore, attrice di grande talento teatrale, che sceglie di raccontare la vita della diva con un’opera che è insieme atto d’amore e atto di coraggio artistico. Dall’Oscar alla solitudine: gli ultimi anni di Anna Magnani. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Monica Guerritore emoziona alla Festa del Cinema di Roma con Anna, il film dedicato ad Anna Magnani