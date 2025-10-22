Monica Guerritore emoziona alla Festa del Cinema di Roma con Anna il film dedicato ad Anna Magnani
Alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato Anna, il primo film scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritore, un tributo intenso e personale alla leggendaria Anna Magnani. Due donne, due attrici, due destini legati dall’arte e dal desiderio di libertà: da un lato la Magnani, simbolo indiscusso del cinema neorealista e volto amato in tutto il mondo; dall’altro la Guerritore, attrice di grande talento teatrale, che sceglie di raccontare la vita della diva con un’opera che è insieme atto d’amore e atto di coraggio artistico. Dall’Oscar alla solitudine: gli ultimi anni di Anna Magnani. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Nella notte del 21 marzo 1956, Anna Magnani attende in solitudine la notizia della vittoria dell’Oscar per La rosa tatuata. Questa è la storia di #Anna della regista Monica Guerritore presentato alla @romacinemafest nella sezione Grand Public. http://bit.ly/4qlPt - X Vai su X
Radio1 Rai. . #RoFF20 Alla Festa del #Cinema di #Roma la stella di #JenniferLawrence è accolta da un bagno di folla: con "Die my love" parla delle complessità di essere madre. Applausi per "Anna" di e con Monica Guerritore che si è totalmente immedesim - facebook.com Vai su Facebook
Monica Guerritore sul red carpet col marito Roberto Zaccaria alla Festa del Cinema di Roma: «Mi fece una corte talmente discreta da non essermene accorta» - L’attrice presenta Anna, il film che segna il suo debutto alla regia, e che racconta la notte in cui Anna Magnani attese sola la notizia dell’Oscar per La rosa tatuata. Secondo vanityfair.it
Monica Guerritore: «Invecchiando voglio sembrare bella, tosta, agguerrita e piena di lavoro. Probabilmente voglio sembrare quella che sono: un’attrice» - L'attrice debutta alla regia cinematografica con Anna, presentato alla Festa del Cinema di Roma, che racconta i momenti bui di Anna Magnani. Da vanityfair.it
Monica Guerritore fa rivivere Anna Magnani, il film raccontato a Vogue Italia: «Lei la persona più umana da portare oggi sul grande schermo» - Monica Guerritore diventa Anna Magnani in Anna, il film presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 che arriverà nelle sale cinematografiche il 6 novembre ... Lo riporta vogue.it