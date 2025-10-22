Mondiali U17 femminili Galli trascina l’Italia | Azzurrine agli ottavi di finale

La Roma Femminile tornerà in campo nel mese di novembre – quando affronterà il big match contro l’Inter – dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Rossettini lavorerà con la parte del gruppo rimasta nel Capitale, ma osserverà anche le prestazioni delle sue ragazze in giro per il mondo. Tra queste non si può non far riferimento a Giulia Galli, che con le sue prestazioni sta trascinando l’Italia U17, impegnata nel Mondiale di categoria, che si sta svolgendo in Marocco, e nel quale le Azzurrine hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale. https:t.co1cMm1ttKdN — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) October 22, 2025 Le ragazze di Viviana Schiavi, dopo la vittoria all’esordio per 3-0 sul Costa Rica, si sono ripetute contro le padrone di casa del Marocco, infliggendo un netto 3-1 che vale la vetta momentanea del gruppo A, in attesa dell’ultima gara con il Brasile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mondiali U17 femminili, Galli trascina l’Italia: Azzurrine agli ottavi di finale

Scopri altri approfondimenti

LIVE Mondiali ginnastica artistica: incominciano le qualificazioni femminili. Seguite la gara in DIRETTA, da non perdere Giappone, Canada e Nemour Vai su Facebook

VIDEO - La doppietta di Galli porta l'Italia Under 17 agli ottavi di Finale dei mondiali - 1 delle azzurrine contro il Marocco, portando a quattro le reti nella competizione ... Da ilromanista.eu

Copelli e Galli lanciano l'Italia U17: esordio vincente al Mondiale contro la Costa Rica - Un esordio così, al Mondiale, era sperabile ma di certo non era semplice: la Nazionale femminile Under 17 supera per 3- Riporta tuttomercatoweb.com

FOTO - Femminile, la Roma si congratula con Galli dopo la doppietta ai Mondiali U17: "Brava, Giulia" - Attraverso un tweet, la società giallorossa si è congratulata con la calciatrice, che oggi ha messo a segno due reti nella sfida contro la Costa Rica ... Da ilromanista.eu