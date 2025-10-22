Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi | orari mercoledì 22 ottobre tv streaming italiani in gara ordine di rotazione

Oggi mercoledì 22 ottobre va in scena la quarta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) si assegneranno le prime medaglie di questa rassegna iridata: spazio alla finale del concorso generale individuale maschile, che incomincerà alle ore 13.30. Si preannuncia un all-around particolarmente serrato, avvincente ed equilibrato, al termine del quale verrà incoronato il nuovo Imperatore della Polvere di Magnesio. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 13.30 Il giapponese Daiki Hashimoto si presenta con il miglior punteggio del turno di qualificazione (83. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari mercoledì 22 ottobre, tv, streaming, italiani in gara, ordine di rotazione

