Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi

Oggi mercoledì 22 ottobre va in scena la quarta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) si assegneranno le prime medaglie di questa rassegna iridata: spazio alla finale del concorso generale individuale maschile, che incomincerà alle ore 13.30. Si preannuncia un all-around particolarmente serrato, avvincente ed equilibrato, al termine del quale verrà incoronato il nuovo Imperatore della Polvere di Magnesio. Il giapponese Daiki Hashimoto si presenta con il miglior punteggio del turno di qualificazione (83.065) e proverà a difendere lo scettro, ma dovrà vedersela con una concorrenza spietata: lo svizzero Noe Seifert (82. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 22 ottobre, tv, streaming, italiani in gara, ordine di rotazione

