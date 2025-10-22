Mondiali di Ciclismo su Pista 2025 il programma completo | gli azzurri in gara e dove vederli in TV
Da oggi mercoledì 22 ottobre fino a domenica 26 si svolgono in Cile i Mondiali di ciclismo su Pista. Diretta in chiaro grazie al servizio Rai sia in TV sia in streaming. Per il fuso orario le gare inizieranno nel tardo pomeriggio e si protrarranno nella notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia schiera due quartetti rinnovati, attesa per Martina Fidanza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in ... Da oasport.it