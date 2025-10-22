Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi | orari 22 ottobre tv programma streaming italiani in gara
Si aprono oggi i Mondiali di ciclismo su pista 2025, quest’anno in scena a Santiago del Cile. La rassegna iridata si disputerà per la prima volta dal 2017 al di fuori dell’Europa ed impegnerà i corridori fino a domenica 26 ottobre. Saranno 22 i titoli messi in palio in questa edizione, equamente distribuiti tra uomini e donne. L’Italia cercherà di migliorare il risultato del 2024, quando concluse con quattro medaglie. Oltre alle sei specialità olimpiche del keirin, della madison, dell’omnium, dello sprint e dell’inseguimento e velocità a squadre ci saranno le classiche prove dell’eliminazione, del chilometro, della corsa a punti, dello scratch e dell’inseguimento individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Domani iniziano i Mondiali di ciclismo su pista 2025 a Santiago del Cile. E qui c'è quello che è necessario sapere sulla cinque giorni iridata - X Vai su X
La stagione su strada si è appena conclusa, ma il grande ciclismo prosegue con i Mondiali su Pista di #Santiago2025 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia schiera due quartetti rinnovati, attesa per Martina Fidanza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in ... Riporta oasport.it
Italia ai Mondiali di ciclismo su pista 2025: i convocati e le convocate della squadra azzurra per Santiago - Il team tricolore si presenterà in Cile con 19 tra atlete e atleti. Lo riporta olympics.com
Calendario Mondiali ciclismo su pista 2025: programma, orari, tv e streaming. Attenzione al fuso orario - Conclusa la stagione del ciclismo su strada è ora di rivolgere l'attenzione sui Mondiali di ciclismo su pista 2025. Da oasport.it