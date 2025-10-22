Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi | orari 22 ottobre tv programma streaming italiani in gara

Si aprono oggi i Mondiali di ciclismo su pista 2025, quest’anno in scena a Santiago del Cile. La rassegna iridata si disputerà per la prima volta dal 2017 al di fuori dell’Europa ed impegnerà i corridori fino a domenica 26 ottobre. Saranno 22 i titoli messi in palio in questa edizione, equamente distribuiti tra uomini e donne. L’Italia cercherà di migliorare il risultato del 2024, quando concluse con quattro medaglie. Oltre alle sei specialità olimpiche del keirin, della madison, dell’omnium, dello sprint e dell’inseguimento e velocità a squadre ci saranno le classiche prove dell’eliminazione, del chilometro, della corsa a punti, dello scratch e dell’inseguimento individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

