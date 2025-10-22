Molti assistenti per i disabili nelle scuole rinunciano il Comune prova a convincerli | I pagamenti saranno celeri

Il Comune si impegna ad accelerare i pagamenti per gli Asacom, assistenti specialistici e alla comunicazione, per gli alunni disabili. Un tentativo di rendere più appetibile l'accettazione dell'incarico da parte degli operatori. Sono tanti infatti gli Asacom che, a partire dal 10 ottobre, non si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

