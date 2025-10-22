Molinari smonta Schlein | Meloni non è estrema destra Pd succursale del M5S
Anche l'attentato a Sigfrido Ranucci è stato motivo di strumentalizzazione politica. Dalla solidarietà spiccia all'attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni dal palco del congresso del Pse di Amsterdam, nel quale la segretaria del Partito Democratico ha affermato che “la libertà è in pericolo con l'estrema destra al potere”, al conduttore di Report saranno fischiate le orecchie. Persino per Maurizio Molinari i Dem viaggiano sul binario sbagliato. L'editorialista de La Repubblica è intervenuto nello studio di Paolo Del Debbio analizzando l'indirizzo politico del Premier in questi primi tre anni di legislatura e confutando la tesi di Schlein: “A me ha colpito molto l'espressione ‘estrema destra'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
La parola di Pietro è “cortigiana”. Landini la usa contro la Meloni, ma il vocabolario dice altro. Nel nuovo episodio del podcast di Libero Quotidiano, Pietro Senaldi smonta la gaffe e il silenzio della sinistra: quando l’insulto arriva da casa loro, l’indignazione sco - facebook.com Vai su Facebook
Il 10 luglio, su Rai News 24, Maurizio Molinari riporta un fatto. Dice che Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi, è stata accusata di aver ricevuto fondi da organizzazioni vicine ad Hamas e di aver mentito sul proprio curriculum. - X Vai su X
Meloni e Schlein sullo stesso aereo. Il caso Gaza e Flotilla irrompe nei comizi in Calabria - Sullo stesso volo ITA, partito da Ciampino, si ritrovano Meloni, Tajani, Lupi, Fratoianni, Bonelli, Schlein, De Poli. Lo riporta quotidiano.net
Schlein sulla Flotilla: “Meloni più dura con loro che con Netanyahu” - “Ringrazio il presidente Mattarella per aver riconosciuto l’alto valore umanitario della missione portata avanti dalla Sumud Global Flotilla. Come scrive partitodemocratico.it
Schlein attacca Meloni: 'Megaolmane'. Forza Italia: 'Non serve rischiare' - Le reazioni politiche dopo l'informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera su Flotilla e la situazione sul fronte orientale. Secondo ansa.it