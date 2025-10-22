Molinari smonta Schlein | Meloni non è estrema destra Pd succursale del M5S

Anche l'attentato a Sigfrido Ranucci è stato motivo di strumentalizzazione politica. Dalla solidarietà spiccia all'attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni dal palco del congresso del Pse di Amsterdam, nel quale la segretaria del Partito Democratico ha affermato che “la libertà è in pericolo con l'estrema destra al potere”, al conduttore di Report saranno fischiate le orecchie. Persino per Maurizio Molinari i Dem viaggiano sul binario sbagliato. L'editorialista de La Repubblica è intervenuto nello studio di Paolo Del Debbio analizzando l'indirizzo politico del Premier in questi primi tre anni di legislatura e confutando la tesi di Schlein: “A me ha colpito molto l'espressione ‘estrema destra'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

