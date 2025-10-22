Modric | Il livello della Serie A è molto alto altrove non ci sono queste sfide Obiettivo Champions? Io spero questo

Internews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Luka Modric, centrocampista croato del Milan, sulla lotta scudetto in Serie A con l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato al TG1 della lotta scudetto in Serie A. OBIETTIVO CON IL MILAN – Io sono venuto qua per vincere, tornare in Champions è l’obiettivo minimo ma spero di fare di più. IL LIVELLO DELLA SERIE A – Il livello della Serie A è molto alto. In altri grandi campionati non ci sono così tante sfide come qui: Juve, Inter, Napoli, Lazio, Roma. GIOCARE A SAN SIRO – Il Bernabeu per me è speciale, ci ho vissuto tredici anni ed emozioni indescrivibili. 🔗 Leggi su Internews24.com

modric il livello della serie a 232 molto alto altrove non ci sono queste sfide obiettivo champions io spero questo

© Internews24.com - Modric: «Il livello della Serie A è molto alto, altrove non ci sono queste sfide. Obiettivo Champions? Io spero questo»

Contenuti che potrebbero interessarti

modric livello serie 232Milan, Modric elogia la Serie A: "Il livello &#232; molto alto". E cita la Lazio... - Alla vigilia della gara tra Juventus e la sua ex squadra, il Real Madrid, il centrocampista del Milan Luka Modric è intervenuto ai microfoni di del Tg1. Secondo lalaziosiamonoi.it

modric livello serie 232Modric: "Livello Serie A molto alto. Sono cresciuto col mito di Boban" - Luka Modric, centrocampista fuoriclasse del Milan, sta superando le più rosee aspettative in questo inizio di stagione della sua nuova vita rossonera. Si legge su milannews.it

Modric al TG1: "Il mio sogno &#232; vincere col Milan: ho grandi aspettative. In A il livello è alto" - Luka Modric, centrocampista fuoriclasse del Milan, sta superando le più rosee aspettative in questo inizio di stagione della sua nuova vita rossonera. Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Modric Livello Serie 232