Modric fa impazzire i tifosi | Ho vinto tutto ma il mio sogno è vincere con il Milan

Pianetamilan.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, 40enne centrocampista del Milan, ha parlato ieri sera al 'TG1' e le sue dichiarazioni hanno alimentato le speranze dei sostenitori rossoneri: l'ex Real Madrid vuole vincere trofei con il Diavolo e regalare tante gioie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

