Modena si avvicina alla ex in mezzo alla Street Parade | arrestato per violazione del divieto di avvicinamento
Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Modena per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna durante la Street Parade. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Modena, 21 ottobre 2025 – Durante la 'street parade' transitata per le strade di Modena sabato 18 ottobre, un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per aver violato il divieto di av