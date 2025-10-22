Modena evaso dai domiciliari sorpreso a passeggiare vicino alla stazione | inseguimento e nuovo arresto

Notizie.virgilio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Modena per evasione dopo essere stato sorpreso fuori dai domiciliari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

