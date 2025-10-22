Moda Eleonora Lastrucci veste le chitarre del Maestro Liutaio Fabrizio Paoletti L’eleganza incontra il rock bellezza e musica per un messaggio di pace

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due artisti toscani di fama internazionale uniranno le proprie visioni per celebrare insieme la creatività della loro terra La stilista Eleonora Lastrucci e il Maestro Liutaio Fabrizio Paoletti, nome noto nel panorama musicale per le sue chitarre elettriche suonate da star come Bruce Spring. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

