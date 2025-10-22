Moda Eleonora Lastrucci veste le chitarre del Maestro Liutaio Fabrizio Paoletti L’eleganza incontra il rock bellezza e musica per un messaggio di pace

I due artisti toscani di fama internazionale uniranno le proprie visioni per celebrare insieme la creatività della loro terra La stilista Eleonora Lastrucci e il Maestro Liutaio Fabrizio Paoletti, nome noto nel panorama musicale per le sue chitarre elettriche suonate da star come Bruce Spring. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Moda, Eleonora Lastrucci veste le chitarre del Maestro Liutaio Fabrizio Paoletti. L’eleganza incontra il rock, bellezza e musica per un messaggio di pace

Leggi anche questi approfondimenti

Eleonora Criss Cicchetti. Madonna · Vogue. SHEIN FASHION SHOW Tra moda, musica e ballo! Bravissimo tutto il team @sheinofficial per aver reso ogni attimo memorabile, meravigliosi @lucaraveillon e @melaparisi ? Un grazie speciale per @beautyb - facebook.com Vai su Facebook

Le creazioni di Eleonora Lastrucci incantano al galà di Bocelli - Due muse della musica vestite in esclusiva da Eleonora Lastrucci, stilista pratese pluripremiata, hanno trasformato la charity dinner "Notti toscane" a Villa Alpebella, l'incantevole residenza in ... Riporta adnkronos.com

Le creazioni di Eleonora Lastrucci illuminano le Notti Toscane al galà di Andrea Bocelli - Due muse della musica internazionale vestite in esclusiva dalla pluripremiata designer trasformano la charity dinner di ieri sera a Villa Alpabella in un trionfo di eleganza Made in Italy Firenze, 29 ... Si legge su lanazione.it

La stilista Eleonora Lastrucci a Firenze - L'Open Day tra moda, bollicine e dolcezza all’Hotel Il Tornabuoni ha visto la partecipazione di grandi eccellenze artigiane del territorio, che hanno fatto da cornice alla collezione iconica della ... Come scrive lanazione.it