Mobilità articolare | la chiave nascosta per l' allenamento senza dolori
L’esperto spiega l'importanza di una routine nel metodo pre e post allenamento e consiglia le attività che garantiscono la libertà del movimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SABATO 25 OTTOBRE PARTECIPA ALLA MASTER DI FLEX MOBILITY Alle ore 10.00 con Leonardo ? Questo tipo di allenamento serve a migliorare la mobilità articolare, l’elasticità muscolare e il benessere posturale. ? Il lavoro è orientato all - facebook.com Vai su Facebook