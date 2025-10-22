Mjallby il miracolo sportivo dell' anno | da un villaggio svedese alla Champions

Lo chiamano “Cinderella Club” e solo sei anni fa era in terza serie, ma nel 2026 giocherà i preliminari di Champions. È la storia del Mjallby: una squadra che gioca in un stadio da 6mila persone, in un paesino sul mare di 1400 abitanti e che ha appena vinto con tre giornate d’anticipo la Serie A svedese. Il miracolo dell’anno ha un postino come scout, un ds che vendeva fragole e un allenatore che faceva il preside. Ma i contorni della favola sono tanti e tutti da scoprire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mjallby, il miracolo sportivo dell'anno: da un villaggio svedese alla Champions

