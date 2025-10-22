Mistero in Kenya | suor Anselmina trovata morta nel convento di Nkabune fermata una consorella

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Suor Anselmina Karimi, 65 anni, è stata trovata morta nel convento di Nkabune, in Kenya. Il corpo presentava lividi e tracce di sangue. Era conosciuta in Italia, soprattutto nel Bresciano, per la collaborazione con le associazioni Via Etica e Il Volo di Pietro. Fermata una consorella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

