Mistero in Kenya | suor Anselmina trovata morta nel convento di Nkabune fermata una consorella

Suor Anselmina Karimi, 65 anni, è stata trovata morta nel convento di Nkabune, in Kenya. Il corpo presentava lividi e tracce di sangue. Era conosciuta in Italia, soprattutto nel Bresciano, per la collaborazione con le associazioni Via Etica e Il Volo di Pietro. Fermata una consorella.