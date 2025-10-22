Misterbianco chiuse due case abusive | controlli della polizia locale
Nell'ambito delle azioni di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Misterbianco, le ultime attività e di contrasto a ogni forma di illegalità, condotte in stretta sinergia con i Servizi sociali comunali, hanno portato alla chiusura di due case famiglie abusive attive sul. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
Misterbianco: chiuse due case famiglia abusive, 13 anziani trasferiti - Nell’ambito delle azioni di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Misterbianco, le ultime attività e di contrasto a ogni forma di illegalità, condotte in stretta sinergia con i Ser ... Secondo strettoweb.com
Chiuse due case famiglia abusive nel Catanese: controlli a raffica sul territorio - Nell’ambito delle azioni di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Misterbianco, le ultime attività e di contrasto a ogni forma di illegalità, condotte in stretta sinergia con i ... Lo riporta msn.com
Chiuse due case famiglia abusive a Misterbianco - Chiuse a Misterbianco due case famiglia abusive, che avevano complessivamente 13 ospiti, sono state chiuse dalla polizia locale. Si legge su msn.com