Miss Mamma Sorriso annuncia La luna nera | il nuovo brano kids tra musica gioco ed edutainment

Dopo il successo di “Lello il Pipistrello” e di “Girotondo dance” (oltre un milione di views su YouTube), Miss Mamma Sorriso torna con “La luna nera”, una canzone pensata per Halloween 2025 che apre un nuovo progetto di edutainment dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Indice. Miss Mamma Sorriso – Il canale Youtube. Miss Mamma Sorriso – La Luna Nera: tema, suono, messaggio. Un progetto per famiglie: gioco + musica = imparare divertendosi. Dalla community ai contenuti: chi è Miss Mamma Sorriso. Da “Lello il Pipistrello” a “La luna nera”. FAQ. Miss Mamma Sorriso – Il canale Youtube. Miss Mamma Sorriso, al secolo Vanessa Padovani — oltre 4,5 milioni di follower complessivi —, lancia il nuovo canale YouTube ufficiale con format originali in cui il gioco incontra la musica e l’ apprendimento. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Miss Mamma Sorriso annuncia “La luna nera”: il nuovo brano kids tra musica, gioco ed edutainment

