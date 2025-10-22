Mirò e il Cantico di frate Sole

Si va sempre al Museo dei Cappuccini di Milano, Via Kramer 5, con tutta la simpatia trasmessa da Manzoni per questi religiosi seguaci di san Francesco, armati di un cordone che non aveva paura nemmeno degli scettri, e che erano stati chiamati a mettere ordine e carità nella bolgia seicentesca del Lazzaretto, al tempo della peste. Proprio i Cappuccini, che con OSF (Opera San Francesco), dal 1959, sempre in via Kramer, sono a Milano punto di riferimento per tutti gli uomini e le donne in condizione di bisogno. Uniti, Manzoni e Francesco, da spiritualità nuova e lingua nuova. Caposaldo della letteratura italiana, primo testo poetico in volgare, il "Cantico di frate Sole", o meglio "Cantico delle creature", dal frate di Assisi fu composto nel 1225. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

